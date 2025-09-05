Corte IDH llama a jueces de Perú a abstenerse de aplicar amnistía a policías y militares

Lima, 5 sep (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso este viernes que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la amnistía para militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El tribunal internacional emitió esta disposición como medida cautelar, «a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie» de manera definitiva sobre esta amnistía, después de que la presidenta del país, Dina Boluarte, promulgara la norma, en desacatado al organismo internacional, que había dispuesto que suspendiera el trámite de la ley.

La amnistía, aprobada en el Congreso por iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan al Gobierno de Boluarte y que cuentan con militares y policías retirados en sus filas, beneficia a procesados por delitos en el combate contra Sendero Luminoso y el MRTA y también a aquellos condenados que superan los 70 años de edad. EFE

