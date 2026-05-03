Corte israelí extiende dos días la detención de activistas brasileño y palestino-español

afp_tickers

3 minutos

Un tribunal israelí autorizó este domingo prolongar dos días la detención de dos activistas, uno brasileño y otro español-palestino, de una flotilla para Gaza acusados por Israel de vínculos con una organización sancionada por Estados Unidos, informó a la AFP una oenegé.

La flotilla, compuesta por más de 50 embarcaciones, zarpó desde Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y llevar suministros al devastado territorio palestino.

Las fuerzas israelíes las interceptaron en aguas internacionales frente a las costas de Grecia en la madrugada del jueves.

Según Israel, unos 175 activistas fueron detenidos. Dos de ellos fueron trasladados a Israel para ser interrogados.

El español-palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila comparecieron el domingo ante un tribunal de Ascalón, a casi 60 km de Tel Aviv.

«El tribunal ha prolongado su detención dos días», declaró Miriam Azem, de la organización de derechos humanos Adalah.

Según ella, las autoridades israelíes habían solicitado cuatro días de prórroga.

Adalah afirmó el sábado que sus abogados se habían reunido con los activistas detenidos en la prisión de Shikma, en Ascalón.

Ávila contó a los abogados que ha sufrido «una brutalidad extrema» cuando interceptaron los barcos.

– «Lo golpearon» –

«Lo arrastraron boca abajo por el suelo y lo golpearon tan brutalmente que perdió el conocimiento dos veces», añadió la oenegé.

Contó que desde que llegó a Israel estuvo «aislado y con los ojos vendados», según Adalah.

Abu Keshek también fue «amarrado de manos y con los ojos vendados» y se vio «obligado a permanecer tumbado boca abajo en el suelo desde el momento de su detención» hasta llegar a Israel, informó el grupo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusa a los dos activistas de estar vinculados a la PCPA, una organización sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington acusa a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA) de «actuar clandestinamente en nombre» del grupo islamista palestino Hamás.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí afirma que Abu Keshek es un miembro destacado de la PCPA y Ávila está vinculado a la organización y es «sospechoso de actividades ilegales».

España ha condenado la «detención ilegal» de Abu Keshek y ha rechazado la acusación israelí.

Los organizadores de la flotilla afirman que la interceptación israelí tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de Gaza. Lo tachan de «trampa mortal calculada en el mar».

Decenas de activistas detenidos desembarcaron el viernes en la isla griega de Creta, constató un periodista de la AFP.

En 2025, un primer viaje de la Flotilla Global Sumud («resiliencia» en árabe) hacia Gaza acaparó la atención mundial.

Pero cientos de activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg o el mismo Thiago Ávila, fueron detenidos en el mar, trasladados a Israel y luego expulsados.

jd-mdh/cab/erl/dbh