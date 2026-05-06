Corte israelí rechaza liberar a los activistas detenidos de la flotilla de Gaza

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Un tribunal confirmó este miércoles en apelación la prolongación del encarcelamiento hasta el domingo del brasileño Thiago Ávila y del español-palestino Saif Abu Keshek, dos activistas detenidos por las fuerzas israelíes cuando iban en una flotilla rumbo a Gaza, indicó su abogada.

Tras su detención el jueves frente a las costas de la isla griega de Creta, ambos fueron trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que los demás activistas fueron llevados a la isla griega y puestos en libertad.

Un tribunal israelí prorrogó el martes su detención hasta el domingo para permitir que la policía dispusiera de más tiempo para interrogarlos, según sus abogados, que presentaron un recurso, rechazado este miércoles.

«El tribunal de Beerseba rechazó nuestra apelación y aceptó todos los argumentos que el Estado y la policía presentaron ante la corte y mantuvo la decisión previa», declaró a la AFP su abogada Hadeel Abu Salih.

Abu Keshek y Ávila, con grilletes en los tobillos, comparecieron en persona para la vista del recurso el miércoles, informó un periodista de la AFP en el lugar.

El brasileño parecía tranquilo pero Abu Keshek presentaba signos de agotamiento y estaba sentado con las manos entrelazadas en su regazo.

La oenegé israelí Adalah, que los representa, calificó su detención como ilegal y denunció que han sufrido malos tratos continuos durante su arresto.

Ninguno de ellos ha sido inculpado, pero Israel los acusa de tener vínculos con el movimiento palestino Hamás y de estar ligados a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), un grupo que Estados Unidos acusa de actuar «clandestinamente» en nombre del grupo islamista.

Adalah afirmó que las autoridades los acusan de «ayudar al enemigo en tiempo de guerra» y de «pertenecer a una organización terrorista y prestar servicios a la misma».

– «Secuestrar» a extranjeros –

La abogada Abu Salih señaló que se trata de «un arresto ilegal que ocurrió en aguas internacionales donde los activistas fueron secuestrados por un navío israelí sin ninguna autoridad».

La letrada también señaló que es preocupante que el sistema legal de luz verde a «las fuerzas israelíes para continuar los arrestos ilegales de una forma que también les daría la legitimidad de volver a hacerlo y secuestrar a ciudadanos extranjeros».

Según Adalah, que significa justicia en árabe, se encuentran en «aislamiento total, sometidos a una iluminación de alta intensidad 24 horas al día, siete días a la semana, en sus celdas y permanecían con los ojos vendados cada vez que eran trasladados, incluso durante los exámenes médicos».

Las autoridades niegan estas acusaciones.

España, Brasil y Naciones Unidas han pedido su liberación inmediata.

El portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, pidió este miércoles su liberación «inmediata e incondicional».

La flotilla había zarpado de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por la guerra.

Israel controla todos los puntos de entrada a Gaza, que permanece bajo bloqueo desde 2007.

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