Corte Nacional de Justicia de Ecuador designa a Marco Rodríguez como presidente temporal

Guayaquil (Ecuador), 14 ene (EFE).- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador designó este miércoles a Marco Rodríguez como nuevo presidente temporal, tras la renuncia de José Suing, quien dimitió tras ser cuestionado por una presunta inacción ante el escándalo que involucra al titular de la Judicatura, Mario Godoy, por las supuestas presiones que habría recibido un juez anticorrupción para favorecer a un narcotraficante en un caso de lavado de activos.

«Nuestro compromiso, en conjunto con el pleno de la Corte, (es) que el principio de independencia judicial no sea una quimera sino que se lo logre día a día», señaló Rodríguez tras su designación, que llegó después de cinco horas de discusión a puerta cerrada por parte de los jueces.

Doce magistrados de los trece presentes levantaron la mano para que oficializarlo como nuevo presidente encargado del organismo.

Rodríguez estará en el cargo de manera temporal, ya que la Judicatura debe avanzar con el proceso para renovar a los jueces de la Corte, quienes deberán elegir a un nuevo titular para un período ordinario.

Los magistrados también designaron a Alejandro Arteaga como presidente subrogante encargado del organismo.

El pasado lunes, Suing renunció de manera irrevocable al cargo de presidente en medio de los señalamientos hacia Mario Godoy por las presuntas presiones denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de un exdirector provincial de la Judicatura para supuestamente favorecer un narcotraficante serbio en un caso de lavado de activos.

El extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy, quien aseguró que dejó ese caso en noviembre de 2024.

El juez Serrano también denunció haber recibido amenazas tras ser parte del tribunal que sentenció al serbio a 10 años de prisión, por lo que renunció al no contar con seguridad policial.

Suing fue cuestionado por no pronunciarse de manera contundente contra las denuncias hechas por Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, el ahora expresidente de la Corte dijo el lunes que la conformación de la terna para la Judicatura «se realizó conforme a derecho, sin acuerdos políticos ni intereses ajenos a la evaluación profesional de los candidatos».

Godoy se enfrenta a un juicio político que se realiza en el Parlamento y que fue impulsado por el correísmo, la principal fuerza de oposición al presidente Daniel Noboa, a quien acusan de protegerlo. EFE

cbs/seo