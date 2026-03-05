CorteIDH condena a Perú por esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand

1 minuto

San José, 5 mar (EFE).- La Corte Inetramericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, y además por la demora injustificada de investigación de los hechos.

La CorteIDH notificó este jueves la sentencia en la que declaró al Estado peruano responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Edith Ramos Durand.

«Los hechos del caso ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) en Perú, que impulsaba la anticoncepción quirúrgica voluntaria, pero derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema», explicó la CorteIDH. EFE

dmm/mt/nvm