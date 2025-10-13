Cortes de electricidad en ocho regiones ucranianas por los últimos ataques rusos

1 minuto

Kiev, 13 oct (EFE).- Ocho regiones ucranianas del centro, el norte y el este del país sufren este lunes cortes de electricidad programados para ahorrar energía debido al déficit de electricidad causado por los últimos ataques rusos contra el sistema energético.

Según informó la empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, la interrupción temporal del suministro afectará a las regiones de Járkov y Sumi (noreste), Poltava, Kirovograd y Dnipropetrovsk (centro), Donetsk (este), Zaporiyia (sureste) y Cherníguiv (norte).

Rusia ha lanzado en los últimos días varios ataques masivos con misiles y drones contra infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas que han dejado sin luz y gas natural a cientos de miles de personas en varias regiones.

Ucrania ha pedido a sus socios que le ayuden a reforzar lo antes posibles sus defensas aéreas para proteger este tipo de infraestructuras. Campañas rusas de bombardeos similares ya obligaron en otras fases de la guerra a introducir cortes de luz programados en toda Ucrania. EFE

