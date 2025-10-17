Cortes en la red eléctrica de toda Ucrania tras bombardeos rusos

Ucrania impuso el jueves cortes de electricidad en todo el territorio por segundo día consecutivo, debido a los daños causados por los bombardeos rusos en las infraestructuras, anunció el operador de la red.

«Debido a la difícil situación del sistema energético, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en todas las regiones de Ucrania», indicó Ukrenergo en Telegram.

Ya se habían implementado medidas para limitar el consumo de electricidad de los clientes industriales en todo el país, indicó Ukrenegro.

Una localidad de la región de Járkov, en el noreste, se encontraba sumida en la oscuridad, según constataron periodistas de la AFP.

En la caja de un pequeño supermercado, los clientes pagaron sus compras gracias a un generador.

Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, intensificó en las últimas semanas los ataques con drones y misiles contra las infraestructuras eléctricas y de gas, en un momento de aumento de su uso debido a la llegada del frío.

La compañía gasística Naftogaz informó de que más de la mitad de su capacidad de producción quedó destruida y el director de la empresa, Serguii Koretski, señaló la interrupción forzosa de «una serie de instalaciones esenciales».

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 320 drones, de los cuales 283 fueron derribados, y disparó 37 misiles, de los cuales cinco fueron destruidos, durante la noche del miércoles al jueves.

El miércoles por la noche, Ukrenergo anunció que se había visto obligada a cortar el suministro eléctrico en toda Ucrania, excepto en la región de Donetsk, en el este, donde se concentran los combates.

