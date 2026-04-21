Cortos de Argentina, Colombia y España en la selección del Festival de Cannes

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París, 21 abr (EFE).- Los cortometrajes ‘Para los contrincantes’, del argentino Federico Luis, y ‘Pelotón trueno’, del colombiano Theo Montoya, fueron seleccionados en la competición oficial del próximo Festival de Cannes, mientras que ‘Tú, yo y la vaca’, de la española Aina Callejón y ‘Laser-agato’, del brasileño Lucas Acher, entraron en la sección de la CINEF, dedicada a producciones de alumnos de escuelas de cine.

Los organizadores desvelaron este martes las diez películas a competición, de entre las 3.184 procedentes de 136 países que se presentaron para la sección oficial de la 79 edición del festival, que desvelará su palmarés el 23 de mayo próximo.

Para Federico Luis será la tercera oportunidad de acercarse al certamen de la Costa Azul francesa, después de que en 2024 se hiciera con el Gran Premio de la sección la Semana de la Crítica con su película ‘Simón de la montaña’, su primer largometraje.

En 2013 el bonaerense ya había visto como su cortometraje ‘Vidrios’, dirigido junto a Ignacio Bolloni, era seleccionado en Cannes.

En su haber figuran otros dos cortos, ‘La siesta’, de 2019, y ‘At that very moment’, de 2023.

Montoya también sabe lo que es pisar la alfombra roja de Cannes, donde su primer corto, ‘Hijo de Sodoma’ formó parte de la selección oficial en 2020, una edición marcada por la pandemia.

El de Medellín cuenta también con un largometraje, ‘Anhell69’ que fue seleccionado en el Festival de Venecia.

Aina Callejo, estudiante de la ESCAC de Barcelona, participará con su primera producción, mientras que Lucas Acher lo hace en la NYU de Estados Unidos. EFE

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