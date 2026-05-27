Cortos sobre migrantes en Colorado buscan combatir el alarmismo sobre la migración en EEUU

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Denver (EE.UU.), 27 may (EFE).- Un nuevo proyecto comunitario en Colorado busca desde este miércoles cambiar la percepción negativa sobre los inmigrantes mediante documentales que retratan «la vida, la esperanza y la resiliencia» de estas comunidades y que, además, buscan contrarrestar la «cobertura sensacionalista» sobre la inmigración.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) presentó hoy ‘The Colorado Story’, una iniciativa en línea que a través de entrevistas con decenas de residentes busca demostrar que «las historias de los inmigrantes no son solamente historias de inmigrantes, sino historias de Colorado».

La idea es «confrontar y desmantelar directamente las narrativas dominantes y perjudiciales que rodean a los inmigrantes y a los recién llegados», expresó a EFE Karen Orona, portavoz de CIRC.

«Durante décadas, los opositores a la justicia para los inmigrantes han moldeado el debate migratorio utilizando afirmaciones engañosas que generan miedo, siembran confusión y dividen a las comunidades», agregó.

Agregó que los documentales buscan responder a la «cobertura sensacionalista» sobre inmigración en algunos medios de comunicación y crear conciencia sobre cómo las desigualdades raciales y problemas sistémicos, como la precariedad laboral, afectan a los inmigrantes.

Uno de los cortometrajes, que se centra en Luis, a quien se le negó el pago de trabajos realizados en Colorado debido a su situación migratoria irregular, destaca «la facilidad con la que se puede abusar» de inmigrantes sin protección legal.

Sandra, quien lleva 30 años en Estados Unidos, relata en otro que pese a múltiples gestiones, todavía no ha podido regularizar su situación migratoria. Su historia refleja «el desgaste emocional y el abuso silencioso» de vivir «sin estabilidad ni un camino claro hacia el futuro».

‘The Colorado Story’ «se fundamenta en la creencia de que las historias tienen el poder de cambiar corazones y mentes. A través de narrativas humanas y reales, buscamos transformar la manera en que las personas perciben la inmigración y a sus vecinos recién llegados», afirmó Orona.

El proyecto incluye además un sitio web donde los interesados pueden compartir sus propias experiencias o colaborar en la producción de nuevos documentales, como una forma de «fortalecer los valores que siempre han definido a Colorado: equidad, comunidad y oportunidad».

Según CIRC, esa participación comunitaria es necesaria porque, mientras persistan percepciones erróneas sobre los inmigrantes y no se reconozcan plenamente sus contribuciones, «la historia de Colorado seguirá sin cumplirse.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la agencia de cambio social SE2 y de la productora Degotelo Studios, se presenta a través de YouTube. EFE

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