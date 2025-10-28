Cosmonautas rusos efectúan la segunda caminata espacial en un mes para instalar equipos

Moscú, 28 oct (EFE).- Los cosmonautas rusos Serguéi Rízhikov y Alexéi Zubritski comenzaron este martes una caminata espacial de más de seis horas, la segunda de octubre, para instalar equipos científicos de la Estación Espacial Internacional.

Según informó la agencia espacial rusa Roscosmos, que transmite en directo la caminata, tendrá una duración de 6 horas y 28 minutos.

Está previsto que durante la caminata los cosmonautas instalen sobre la superficie del módulo ruso Naúka varios bloques de un inyector de pulsos de plasma (IPI-500) para estudiar el efecto de los satélites artificiales en la ionosfera de la Tierra.

Rízhikov y Zubritsi también deberán limpiar una de las escotillas del segmento ruso y cambiar un contenedor del equipamiento científico y trasladar varios equipos con el brazo robótico ERA (European Robotic Arm).

Al igual que en la salida anterior, llevada a cabo el pasado 16 de octubre, Rízhikov utiliza una escafandra Orlán-MKS con marcadores rojos, mientras que Zubriski luce marcadores azules en su equipamiento.EFE

