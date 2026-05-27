Cosmonautas rusos realizan caminata espacial del año desde Estación Espacial Internacional

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Moscú, 27 may (EFE).- Los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáyev, miembros del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional (EEI), iniciaron su primera caminata espacial de 2026.

La duración estimada de la caminata es de 5 horas y 27 minutos a partir de las 17:15 (hora Moscú), informó la agencia espacial rusa, Roscosmos, a través de su canal de Telegram.

Esta es la segunda caminata espacial en la carrera del comandante de la misión ISS-74 de Kud-Sverchkov, y la primera del ingeniero de vuelo Mikáyev.

El cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyayev, miembro de la tripulación Crew-12, estará de servicio dentro de la EEI en el panel de control del brazo robótico ERA.

«Primero, los cosmonautas instalarán el equipo científico para el experimento «Sol – Terahercios» en el módulo Zvezda» se lee en el comunicado de Roscosmos.

Seguidamente los cosmonautas continuarán con el experimento ‘Ekran-M’, y luego retirarán y devolverán a la estación el contenedor para el experimento espacial ‘Biorisk’.EFE

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