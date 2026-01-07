Costa: Groenlandia pertenece a su pueblo y nada debe ser decidido sin él ni Dinamarca

Nicosia, 7 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este miércoles que, ante las recientes presiones de EE.UU. para hacerse con el control sobre Groenlandia, «nada puede ser decidido» sin su pueblo y sin Dinamarca, a la que pertenece la isla ártica.

«Permítanme ser claro: Groenlandia pertenece a su pueblo. Nada puede decidirse sobre Dinamarca y sobre Groenlandia sin Dinamarca o sin Groenlandia. Ellos cuentan con todo el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea (UE)», dijo Costa durante la ceremonia de apertura de la presidencia chipriota de la UE en Nicosia.

«Europa no es solo una referencia geográfica. Es una comunidad de valores. Nuestra fuerza colectiva se basa en una economía próspera y en una mayor inversión en defensa. La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza», agregó.

«Europa seguirá siendo una defensora firme e inquebrantable del derecho internacional y del multilateralismo», aseguró Costa.

«Los europeos hemos aprendido de nuestra propia historia que el unilateralismo es una vía rápida hacia el conflicto, la violencia y la inestabilidad», recordó el portugués en referencia a las dos guerras mundiales del siglo XX.

«La invasión rusa de Ucrania constituye una violación flagrante del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El apoyo incondicional de la UE a Ucrania representa una defensa audaz de esos principios compartidos por naciones de todo el mundo», señaló.

«Por eso, vamos a seguir luchando por una paz justa y duradera en Ucrania», aseguró Costa en su discurso ante numerosos líderes europeos, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente del Consejo Europeo destacó en ese sentido la importancia de seguir adelante con el proceso de adhesión comunitaria de Ucrania y con su reconstrucción una vez terminada la guerra.

«Esta será la mejor inversión que la Unión Europea puede hacer para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo en Europa. En un mundo multipolar, una UE ampliada significa una Europa más fuerte, más segura y más pacífica, tanto en casa como en el extranjero», concluyó Costa. EFE

jk-fl/rcf

