Costa: La diplomacia y parar la guerra son la única vía de garantizar navegación en Ormuz

3 minutos

Bruselas, 17 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, considera que detener la guerra y recurrir a la diplomacia «son la única forma de garantizar la libertad de navegación» por el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo «se debe a una guerra de la que la UE no forma parte».

En una entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, del que forma parte EFE, Costa señaló que el conflicto en Oriente Medio supone «un momento dramático y un enorme desafío para el orden internacional basado en las normas», y que además tiene como consecuencia directa para la UE «un impacto enorme sobre los precios de la energía».

La respuesta a la crisis en Oriente Medio será uno de los temas centrales en la cumbre de líderes europeos que se celebrará el jueves en Bruselas, y para la que se han barajado opciones como el envío de barcos de Estados miembros para facilitar la navegación en el estrecho, además de medidas para frenar la inflación energética.

Costa subrayó que Estados Unidos e Israel «decidieron emprender esa iniciativa sin ninguna información previa a sus aliados», y advirtió de que el conflicto conlleva «un riesgo muy alto de aumento de las tensiones internacionales y para la estabilidad en toda la región de Oriente Medio», además de «un riesgo serio» para la seguridad europea y para su economía o eventuales consecuencias a nivel migratorio, humanitario y de terrorismo.

«Cuando pedimos a todas las partes que se contengan, que detengan la guerra y que recurran a la diplomacia, creemos que esa es también la única forma de garantizar la libertad de navegación y el comercio en el estrecho de Ormuz», afirmó Costa.

Medidas ante el encarecimiento energético

Ante la crisis en Oriente Medio, Costa señaló que los Veintisiete «deben tomar decisiones» para mitigar el encarecimiento de la energía, y aunque evitó mencionar medidas concretas -el Ejecutivo comunitario aún debe presentar propuestas en este sentido-, dijo que el bloque «ya va por el camino correcto» al invertir en su transición energética y tratar de reducir su dependencia de esos recursos del exterior.

«Cuando se observa el mapa de los costes energéticos en Europa, queda claro que las regiones con los precios más bajos son aquellas donde la energía producida localmente es más intensiva, como la península Ibérica y los países nórdicos», dijo el ex primer ministro socialista portugués.

Esa transformación energética «es la perspectiva a largo plazo» para mitigar el impacto en el suministro energético de la UE de choques externos como la crisis en Oriente Medio, dijo.

A medio plazo, la UE «necesita analizar los diferentes componentes de los costes de la energía e intentar abordar este problema», añadió. EFE

ahg/rja/lss

(Foto)(Vídeo)