Costa: La postura común de la UE es pedir el fin de la guerra y defender multilateralismo

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Bruselas, 17 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que la postura común de la UE ante el conflicto en Oriente Medio es llamar al fin de la guerra y defender el derecho internacional y el multilateralismo, en una entrevista con EFE y otras agencias europeas.

En una semana clave para definir la respuesta de los Veintisiete ante la escalada bélica desencadenada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y ante sus consecuencias sobre la economía mundial, Costa quiso enviar un mensaje de unidad del club comunitario.

«La Unión Europea defiende el derecho internacional, defiende el multilateralismo y pide a todas las partes que se abstengan, que detengan esta guerra, que den una oportunidad a la diplomacia para abordar las distintas cuestiones», dijo el ex primer ministro socialista portugués en la entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, del que forma parte EFE.

Añadió que la UE también tiene una «posición común» sobre no permitir que Irán tenga capacidades nucleares y de condena al régimen de Teherán por sus ataques contra sus vecinos en Oriente Medio y en los países del Golfo, además de defender la libertad de navegación.

Costa quiso despejar de este modo las dudas generadas por los diferentes mensajes enviados desde las propias instituciones europeas y entre algunos estados miembros, y en particular, por unas polémicas palabras pronunciadas hace una semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en las que aseguró que Europa «ya no puede ser la guardiana del orden de un viejo mundo que ha desaparecido».

El presidente del Consejo Europeo dijo que esas palabras fueron «malinterpretadas» y añadió que ambos mandatarios están «plenamente alineados» en la defensa del multilateralismo y en la defensa de las leyes internacionales, en los que se basan los tratados fundacionales de la UE.

Una guerra sin plan claro y de la que no forma parte la UE

Preguntado sobre si la Unión Europea podría implicarse a la hora de garantizar la libertad de navegación en Ormuz -como ha reclamado el presidente estadounidense, Donald Trump-, Costa recordó que la situación en ese estrecho «se debe a una guerra de la que la UE no forma parte».

Destacó que Estados Unidos e Israel «decidieron emprender esa iniciativa sin ninguna información previa a sus aliados», y advirtió que el conflicto conlleva «un riesgo muy alto de aumento de las tensiones internacionales y para la estabilidad en toda la región de Oriente Medio», además de «un riesgo serio» para la seguridad europea y para su economía o eventuales consecuencias a nivel migratorio, humanitario y de terrorismo.

«Cuando pedimos a todas las partes que se contengan, que detengan la guerra y que recurran a la diplomacia, creemos que esa es también la única forma de garantizar la libertad de navegación y el comercio en el Estrecho de Ormuz», afirmó Costa.

Añadió que no ve posible estimar la duración del conflicto debido a que eso depende «del objetivo de la misión, lo cual no está claro».

El pasado domingo, Trump lanzó amenazas contra los países de la OTAN que no prestaran su ayuda para permitir el paso de buques por Ormuz, pero al día siguiente los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval ‘Aspides’ a dicha vía marítima.

Defensa de Chipre como test para las capacidades europeas

Costa también valoró la ayuda militar «inmediata» brindada a Chipre por Grecia, Francia, Italia, España y Países Bajos para la defensa de la pequeña isla mediterránea, después de que fuera objetivo de varios ataques con drones no tripulados, entre ellos uno de manufactura iraní y lanzado desde el Líbano.

El despliegue de las capacidades defensivas de esos países «es una muy buena prueba de nuestra capacidad para actuar de forma autónoma y garantizar la defensa del suelo europeo», dijo Costa.

El presidente del Consejo Europeo no quiso aventurar si otros estados miembros podrían sumarse a esa iniciativa, aunque subrayó que el Tratado de la UE «es muy claro al establecer que todos los estados miembros deben prestarse protección mutua».

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete discutirán su respuesta conjunta al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre su seguridad y sobre los precios energéticos en una cumbre prevista este jueves en Bruselas, donde dichos temas eclipsarán una agenda que inicialmente iba a centrarse en la mejora de la competitividad europea. EFE

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