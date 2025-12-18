Costa: La UE adoptará hoy decisión política para asegurar necesidades financieras de Kiev

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este jueves que la Unión Europea adoptará este jueves la «decisión política» que permita asegurar «las necesidades financieras» de Ucrania para 2026 y 2027, con el fin de que ese país pueda «seguir luchando hacia una paz justa y duradera».

A su llegada a una cumbre europea acompañado del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que la financiación de Ucrania es el principal tema en la agenda, Costa hizo hincapié en que Rusia debe entender que la UE seguirá apoyando a Ucrania en todos los frentes.

Costa se mostró convencido de que los líderes europeos adoptarán hoy la «decisión política» que permita garantizar las necesidades de financiación de Ucrania a partir de 2026 aunque, precisó, las «tecnicidades» de esa solución deberán seguir siendo trabajadas después con la Comisión Europea.

«Lo más importante», dijo el político portugués, «es la decisión política» y «el mensaje claro que enviemos a Rusia», país que no puede creer que la UE no esté «cansada».

«Estamos deseando seguir apoyando a Ucrania, en el ámbito diplomático, político, militar y financiero. Este es el mensaje más importante», subrayó.

Para el presidente del Consejo Europeo, Rusia «necesita entender que debe dejar de matar civiles, de destruir instalaciones en Ucrania, cesar la guerra (…) y aceptar todos los esfuerzos diplomáticos, en particular de (el presidente de Estados Unidos Donald) Trump par llevarlos a la mesa de negociaciones».

En ese sentido, dijo que «ahora está claro para todos que Zelenski acepta el alto el fuego y las negociaciones de paz» y que lo que se necesita es «que Rusia también lo acepte».

Añadió que las expectativas creadas por Trump han sido «muy bienvenidas» y apoyadas por todo el mundo y que «solo una parte no lo acepta y es Rusia» y que, por ese motivo, «hace falta por un lado apoyar los esfuerzos diplomáticos y a la vez seguir apoyando a Ucrania por todos los medios». EFE

