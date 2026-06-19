Costa aclara que no pretende mediar con Rusia pero defiende abrir un «canal diplomático»

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Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, precisó este jueves que la Unión Europea no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia con vistas a un acuerdo de paz en Ucrania, porque no puede ser neutral, pero defendió la necesidad de establecer un «canal diplomático» de comunicación con Moscú.

Costa dijo en rueda de prensa al término de una cumbre europea que quería «aclarar malentendidos», tras confirmarse los primeros contactos de su equipo con el Kremlin, y subrayó la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que opinó no implica entrar en «competencia» con otros actores. EFE

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