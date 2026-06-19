Costa aclara que no pretende mediar con Rusia pero defiende abrir un «canal diplomático»

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Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, precisó este jueves que la Unión Europea (UE) no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia con vistas a un acuerdo de paz en Ucrania, porque no puede ser neutral, pero defendió la necesidad de establecer un «canal diplomático» de comunicación con Moscú.

Costa dijo en rueda de prensa al término de una cumbre europea que quería «aclarar malentendidos», tras confirmarse los primeros contactos de su equipo con el Kremlin, y subrayó la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que opinó no implica entrar en «competencia» con otros actores.

«Quiero aclarar malentendidos: La UE no tiene intención de ser mediadora, está del lado de Ucrania, hemos estado con Ucrania durante la guerra y lo estaremos después. Lo que está claro es que no tenemos señales claras de que Rusia se quiera implicar ahora en unas negociaciones serias». dijo Costa.

El político portugués añadió que lo que está haciendo con su gabinete es «establecer un canal diplomático» porque Europa no puede «contar solo con otros para intercambiar mensajes con los rusos» y debe «transmitir sus mensajes a Rusia».

Subrayó asimismo que no ve incompatibilidad ni competencia entre los distintos actores, «son complementarios».

«Sólo Ucrania puede negociar por Ucrania», dijo Costa.

Por otra parte, el político portugués se refirió a la buena sintonía que mantiene con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que, dijo, «siempre trabaja en equipo».

Por su parte, Von der Leyen indicó que la UE «debe ser uno de los arquitectos de una paz justa y duradera» en Ucrania.

«Tarde o temprano Rusia tendrá que venir a la mesa negociadora, en particular por la presión de nuestras sanciones y que en ese momento necesitaremos un mensaje europeo al presidente (ruso, Vladimir) Putin», añadió Von der Leyen.

En ese sentido, dijo que va a continuar preparando el terreno junto con Costa y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante la reunión, algunos líderes europeos respaldaron la apertura de un canal de comunicación a través de Costa.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoció que lo que ha hecho «ha sido abrir un canal diplomático».

«No ha iniciado ninguna conversación de paz ni ninguna negociación de paz, simplemente un canal diplomático. Entonces, eso es perfectamente comprensible y desde el punto de vista del gobierno de España, yo diría que necesario», dijo.

También Bélgica apoya la iniciativa de Costa, dijo el primer ministro belga, Bart De Wever, que consideró «totalmente normal que el presidente del Consejo Europeo abra un canal diplomático» y que «no todo el mundo esté al corriente de ello», en referencia a algunas delegaciones que parecían sorprendidas por no haber estado informadas previamente.

El canciller alemán, Friedrich Merz, indicó por su parte que todavía no hay que «decidir quién hablará en nombre de la UE», sino que será algo que se decidirá «cuando llegue el momento», ya que primero Rusia debe cesar la ofensiva. EFE

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