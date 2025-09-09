Costa advierte que Rusia supone una amenaza intercontinental

3 minutos

Riga, 9 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, declaró este martes que Estados Unidos debería comprender que Rusia no sólo supone una amenaza para Europa, sino que, como «país intercontinental», también se enfrenta al Pacífico.

Aquellos «que están preocupados por la seguridad en el Pacífico, también deben estar preocupados por Rusia, porque Rusia no sólo está aquí, en el mar Báltico, sino también al otro lado de su territorio, en el Pacífico. Y esto es algo que Estados Unidos nunca debería olvidar», dijo Costa durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa.

El presidente del Consejo Europeo aludió así a las informaciones según las cuales Estados Unidos podría recortar o suspender la ayuda militar a los países europeos fronterizos con Rusia, incluidos los bálticos.

«Por supuesto, estas señales (sobre reducir la ayuda militar), que también han sido expresadas públicamente por la Administración estadounidense, son ahora motivo de preocupación aquí en Letonia», declaró Siliņa por su parte, aunque subrayó que no hay información oficial acerca de una reducción o suspensión.

«En cualquier caso, nuestro Servicio Exterior ya ha abordado esta cuestión de forma proactiva. Asimismo esperamos que el Congreso (de Estados Unidos) lo apoye (el mantenimiento de la ayuda), pero por el momento todavía se está debatiendo», dijo la primera ministra.

Tanto Siliņa como Costa señalaron los esfuerzos de la Unión Europea (UE) y de distintos países miembros por invertir más en su propia defensa y ampliar sus industrias de defensa nacionales.

«Hemos hecho mucho durante los últimos tres años por construir la ‘Europa de la Defensa’. Y, por supuesto, no estamos construyendo la ‘Europa de la Defensa’ contra Estados Unidos, sino para reequilibrar la distribución de la carga de la defensa europea», afirmó Costa.

«En los últimos meses, hemos trabajado más duro a diferentes niveles para estabilizar nuestra relación con Estados Unidos. En la OTAN, con los nuevos compromisos de todos los Estados miembros de aumentar su propio gasto en defensa», añadió.

Siliņa indicó que el debate sobre los recortes en la ayuda militar «despertó emociones», pero al mismo tiempo «Europa ya comenzó el año pasado a trabajar intensamente en su propia seguridad».

«Y creo que esto demuestra que Europa tiene un gran fundamento y es capaz de tomar decisiones que hace tres años no hubiéramos creído posibles», añadió.

Recordó que su país gastará alrededor del 4 % del producto interior bruto (PIB) en defensa este año y que el objetivo es un gasto el 5 % el que viene. EFE

jkz-egw/cg