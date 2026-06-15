Costa avisa a Moscú desde cumbre del G7: «el tiempo no juega a favor de Rusia» en Ucrania

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, lanzó este lunes un mensaje a Moscú al asegurar que «el tiempo no juega a favor de Rusia» e instó al Kremlin a poner fin a la guerra en Ucrania y a comprometerse seriamente en unas negociaciones que permitan alcanzar una paz «justa y duradera».

«Rusia debe comprender que el tiempo no juega a su favor. Ha llegado el momento de detener la guerra y de comprometerse seriamente en negociaciones para una paz justa y duradera», dijo Costa en una rueda de prensa poco antes del comienzo de la cumbre del G7 en Évian, cerca de la frontera con Suiza, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En este sentido, el político portugués consideró especialmente importante la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los debates sobre la invasión rusa de Ucrania, con los que se abrirá la jornada de la cumbre este martes, en un intento de que Estados Unidos se sume a un incremento de la presión internacional contra Rusia.

Se trata, subrayó, de un conflicto que ya se prolonga más que la Primera Guerra Mundial y sigue causando un enorme coste humano.

Por ello, el presidente del Consejo Europeo afirmó que la cumbre del G7 se celebra en un «momento decisivo» para la comunidad internacional y subrayó que ningún país puede afrontar por sí solo los desafíos globales actuales.

Costa señaló que las decisiones que adopten los líderes del G7 en su cumbre que se prolongará hasta el próximo miércoles enviarán una señal clara sobre su voluntad de actuar de forma coordinada, cooperar y defender los principios que sostienen la estabilidad mundial.

En ese contexto, el ex primer ministro portugués destacó que la paz constituye un «objetivo existencial».

Sobre este asunto, Costa destacó además la apertura de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, una decisión que calificó de «paso histórico» y que, a su juicio, reconoce las reformas emprendidas por Kiev en circunstancias extremadamente difíciles.

Costa aseguró además que el avance del proceso de adhesión refleja el compromiso de los Estados miembros con la política de ampliación de la Unión Europea. EFE

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