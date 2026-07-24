Costa califica de «grave e inaceptable» el ataque ruso al consulado letón en Sloviansk

Compartir

2 minutos

Bruselas, 24 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó este viernes el ataque ruso contra varios puntos de la ciudad ucraniana de Sloviansk, en la región de Donetsk, incluido parte del perímetro del consulado honorario de Letonia, que se ha saldado con al menos cinco muertos y nueve heridos.

«El ataque de Rusia contra el consulado honorario de Letonia en Sloviansk es un acto grave e inaceptable. Condeno fuertemente el ataque, que se ha saldado con muertos y deja a muchos heridos», opinó Costa en un mensaje en sus redes sociales.

Según el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, las dos bombas aéreas provocaron daños en una decena de casas, en infraestructura industrial y en el perímetro del consulado honorario de Letonia.

«Los rusos han dañado hogares, vehículos y el edificio consular», detalló el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red social X, donde además declaró que «Rusia debe asumir sus responsabilidades» por los «brutales ataques contra civiles».

La ministra de Exteriores letona, Baiba Braže, confirmó en sus redes sociales el ataque, y dijo haber trasladado toda la información «a los ministros de la Unión Europea y de la OTAN, (así como a otras) organizaciones internacionales».

Sloviansk es, junto con Kramatorsk, el único gran centro urbano que Ucrania conserva en la región de Donetsk. Las autoridades militares regionales dijeron en la víspera que más de 38.000 personas permanecen en Sloviansk y el resto del distrito del que es capital, que antes de la guerra tenía 115.000 habitantes.

El Ejército ruso alcanzó además con al menos un misil balístico un acto de la industria armamentística ucraniana que se celebraba este viernes a las afueras de Kiev y donde diez personas murieron y un centenar resultaron heridas, según el fiscal general de Ucrania, Ruslán Krávchenko. EFE

ymo/asa/fpa