Costa condena impacto de objeto no identificado en Polonia en último ataque ruso a Ucrania

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Bruselas, 30 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó este jueves el impacto de un objeto no identificado en Polonia tras violar su espacio aéreo durante el ataque masivo ruso de esta pasada madrugada contra Ucrania.

«Mis pensamientos están con las víctimas de estos ataques. La Unión Europea se solidariza plenamente con las autoridades ucranianas y polacas, que trabajan incansablemente para proteger y defender a sus ciudadanos», señaló Costa en un mensaje en redes sociales.

El mandatario portugués añadió que el ataque «subraya una vez más que la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de Europa en su conjunto».

«Estamos intensificando nuestro apoyo para fortalecer la defensa aérea de Ucrania, incluyendo sus capacidades antimisiles y antidrones. Europa seguirá unida frente a esta agresión», zanjó.

Ucrania sufrió la noche de este jueves un intenso ataque ruso con 70 misiles y 280 drones contra empresas de la industria militar, telecomunicaciones y centros logísticos en las ciudades de Kiev, Leópolis y otras regiones del país, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

Por su parte, las autoridades polacas informaron de la incursión de un objeto no identificado procedente del espacio aéreo ucraniano que se estrelló en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia (este), donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana. EFE

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