Costa convoca a varios líderes del G20 para hablar sobre el futuro de Ucrania

2 minutos

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó este sábado a 12 líderes de los países del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) a una reunión para debatir el futuro de Ucrania, según informaron fuentes oficiales, tras conocerse los detalles de la propuesta de la Casa Blanca para poner fin a la guerra.

«Como saben, se están llevando a cabo intensos esfuerzos diplomáticos en torno al plan de paz para Ucrania, al margen de la reunión del G20,» señaló la fuente, añadiendo que Costa ha invitado hoy a «líderes afines» presentes en el G20 «a una reunión para debatir el camino a seguir en Ucrania».

Los países invitados son España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos.

La reunión se producirá esta tarde en los márgenes de la cumbre del G20 en Johannesburgo, donde los líderes abordarán durante el fin de semana los retos globales del comercio, la deuda, el desarrollo, la geopolítica o la transición energética.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes a Ucrania un plazo de menos de una semana para responder si acepta el plan de paz de la Casa Blanca que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, ve con buenos ojos.

El plan de 28 puntos de Trump, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistado militarmente por Moscú.

Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteraron este mismo viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que cualquier plan de paz para este país debe implicar a Kiev.

Ambos líderes europeos también mantuvieron una reunión ayer con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y este mañana con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Costa también reunirá para hablar sobre Ucrania a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que se desplacen a Angola para la cumbre entre la UE y la Unión Africana los próximos 24 y 25 de noviembre. EFE

par/vh