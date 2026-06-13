Costa de Marfil anuncia que Evan Ndicka será su única baja para el debut contra Ecuador

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Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, anunció este sábado que su única baja para el debut mundialista del domingo ante Ecuador será Evan Ndicka, ya que el central de la Roma aún no se ha recuperado completamente de la lesión muscular que sufrió a mediados de mayo.

«No voy a decir que en la enfermería todo evoluciona bien, pero salvo Evan Ndicka todos podrán jugar mañana, así que estamos muy contentos en ese aspecto», explicó Faé en la rueda de prensa ofrecida en el estadio de Filadelfia donde este domingo debutan la ‘Tri’ y ‘Los elefantes’ en el Mundial 2026.

El defensor que milita en el calcio sufrió una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha en la penúltima jornada de la Serie A de este año que enfrentó a su equipo en el derbi romano ante la Lazio.

Los médicos le habían dado hasta cuatro semanas para recuperarse de la lesión muscular que sufrió el pasado 17 de mayo.

El central de 26 años, que suena para un posible traspaso al Inter, Tottenham o Newcastle tras el Mundial, se ha convertido en los dos últimos años en el pilar de la defensa marfileña junto a nombres como Ousmane Diomandé (Sporting de Lisboa) y Odilon Kossounou (Atalanta), el que creen que será su sustituto mañana.

Faé informó hoy que el defensor aún sufre molestias en la pierna derecha, pero aseguró que podrá contar con minutos en este Mundial, donde el Grupo E de marfileños y ecuatorianos lo completan Alemania y Curazao.

«Si no hubiéramos pensado que podría jugar, no lo habríamos convocado para jugar (el Mundial). Consideramos que podrá jugar y tener minutos», sentenció el exfutbolista de Nantes y Niza. EFE

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