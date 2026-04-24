Costa destaca la contribución de España a la defensa de Chipre tras ataque con drones

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Nicosia, 25 abr (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitó este viernes valorar las informaciones que apuntan a que el Pentágono baraja la suspensión de España de la OTAN, y ensalzó la contribución militar española a la defensa de Chipre tras el ataque con drones en su territorio a raíz del conflicto en Oriente Medio.

«La UE es una institución independiente de la OTAN, cooperamos con ellos pero no discutimos asuntos internos de la Alianza», dijo Costa al ser preguntado en una rueda de prensa por las supuestas medidas punitivas que valora el Pentágono contra España por su posición sobre la guerra de Irán.

Costa añadió que la UE está diseñando actualmente unas directrices para la aplicación de su cláusula de defensa mutua, y como ejemplo de la cooperación europea en materia de seguridad, se refirió al envío de activos militares por parte de España y otros cuatro países europeos para reforzar las defensas de Chipre el mes pasado.

El político portugués aludió así a las discusiones en la cumbre sobre cómo aplicar en la práctica el artículo 42.7 del Tratado de la UE, que establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia «con todos los medios a su alcance».

Chipre, aunque no solicitó formalmente la activación de esta cláusula, sí recibió la ayuda de otros Estados miembros a raíz del citado ataque, y ha propuesto una discusión sobre la defensa mutua durante la cumbre celebrada en Nicosia bajo su presidencia de turno de la UE.

«De hecho, hemos visto en la práctica cómo Chipre, cuando fue atacado por Hizbulá, de forma inmediata Grecia y luego Francia, Italia y España y Países Bajos movilizaron equipamiento y fuerzas militares para ayudarle a defenderse de ataques externos», dijo Costa.

Una información publicada este viernes por la agencia Reuters afirma que un correo del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán, si bien el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha restado importancia a dicho correo y ha asegurado que su Ejecutivo trabaja sobre documentos oficiales y cumple con sus obligaciones.

Asimismo, un portavoz de la OTAN recordó este viernes que el tratado fundacional de la Alianza «no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión» de la OTAN. EFE

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