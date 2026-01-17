Costa dice que acuerdo UE-Mercosur va contra el uso del comercio como «arma geopolítica»

2 minutos

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo este sábado en la capital de Paraguay, Asunción, que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es una apuesta por la apertura frente al unilateralismo y el uso del comercio como «arma geopolítica».

«Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica», indicó Costa en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP) donde se firmará este pacto tras 26 años de negociaciones.

Costa defendió que con este acuerdo se envía «un mensaje claro al mundo» por la defensa del comercio libre «basado en reglas», del multilateralismo y del derecho internacional «como base de las relaciones entre países y regiones».

Destacó, además, que con el acuerdo no se busca «generar dependencias», sino «crear redes» de comercio y de confianza.

«Mientras unos levantan barreras y otros violan las normas de competencia leal, nosotros tendemos puentes que pactamos normas porque creemos en el comercio justo, con fuerza, generadora de prosperidad, empleo y estabilidad», complementó.

En ese sentido, afirmó que la firma del acuerdo es un «auténtico hito» al señalar que el pacto ayudará a ambos bloques a «navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar» a los valores de cada nación.

La firma tiene lugar tras el respaldo formal de la mayoría de los Veintisiete, el pasado 9 de enero, que puso fin a años de negociaciones y que creará la mayor zona de libre comercio del mundo en pleno proceso proteccionista de Estados Unidos.

Se trata del mayor acuerdo jamás negociado por el Mercosur desde su fundación y uno de los más ambiciosos de la UE, que crea un mercado de 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros). EFE

nva/fpa

(foto) (vídeo)