Costa dice que la UE está lista para defenderse ante la coerción de EE. UU.

1 minuto

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este miércoles que la Unión Europea está «lista para defenderse a sí misma ante cualquier forma de coerción», como las amenazas arancelarias de Estados Unidos contra los países que han enviado tropas a Groenlandia, aunque pidió seguir trabajando con Washington en áreas de interés común.

«Estamos listos para defendernos a nosotros mismos, a nuestros Estados miembros, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas contra cualquier forma de coerción. La UE tiene el poder y las herramientas para hacerlo», dijo Costa ante el pleno del Parlamento Europeo. EFE

lzu/rja/rml