Costa insta a Orbán a respetar los acuerdos y «desbloquear» el nuevo préstamo a Ucrania

Bruselas, 23 feb (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, urgió este lunes al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a respetar el acuerdo de los Veintisiete y «desbloquear» el nuevo préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, después de que Budapest haya amenazado con vetarlo hasta que Kiev no reanude el suministro de crudo al país.

En una carta en respuesta a otra anterior del mandatario húngaro, Costa defiende que las decisiones adoptadas por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE «deben ser respetadas», así como que «cuando los líderes alcanzan un consenso, están vinculados a su decisión» y que no hacerlo «constituye una violación del principio de cooperación sincera».

«No se puede permitir a ningún Estado miembro socavar la credibilidad de las decisiones tomadas colectivamente por el Consejo Europeo», apunta el exprimer ministro portugués en la misiva, a la que ha tenido acceso EFE.

En ella, Costa traslada al primer ministro húngaro que está «totalmente comprometido con garantizar la seguridad energética de todos los Estados miembros», pero a continuación urge «firmemente» a Orbán a «actuar en conformidad con la decisión común» de los líderes en diciembre y a «desbloquear» el préstamo de 90.000 millones.

Orbán ha amenazado con vetar el nuevo préstamo a Kiev, acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del pasado diciembre, hasta que Ucrania reanude el tránsito de petróleo por el oleoducto Druzhba, que ha resultado dañado en ataques rusos.

Hungría y Eslovaquia, los dos países que se nutren de crudo ruso por este oleoducto gracias a excepciones en las sanciones europeas contra Moscú, lo sostienen que el oleoducto ya está en condiciones de reanudar los suministros a ambos países.

Sin embargo, Costa afirma en su misiva a Orbán que «Ucrania ha presentado una versión diferente con respecto al suministro del crudo a Hungría» a través de esta tubería.

En concreto, Kiev ha señalado en los últimos días que no sólo está trabajando para reparar las infraestructuras dañadas, sino que también ha propuesto «vías alternativas» para suministrar petróleo no ruso a los citados países.

En cualquier caso, el presidente del Consejo Europeo asegura que abordará este asunto con el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, durante su vista a Kiev este martes coincidiendo con el cuarto aniversario de la agresión del Kremlin sobre Ucrania.

El préstamo exige la aprobación de tres pilares, dos de los cuales necesitan mayoría cualificada por parte de los Estados miembros, pero el último de ellos -imprescindible para que la UE puede empezar a emitir deuda para financiar el crédito- tiene que ser adoptado por unanimidad y es ahí donde Hungría puede ejercer el veto.

El mensaje de Costa se une al lanzado horas antes por la Comisión Europea. que también llamó a todos los líderes, incluido Orbán, a respetar los compromisos alcanzados «al más alto nivel» por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque.

El Gobierno ucraniano, por su parte, condenó este sábado el «chantaje» y los «ultimátum» de Eslovaquia y Hungría, que también han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.

Orbán, en plena campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril y por primera vez en 16 años segundo en las encuestas, ha acusado repetidamente a Ucrania de interferir en los comicios y, ahora, de intentar chantajear a Budapest. EFE

asa/ahg/fpa