Costa llama a reforzar las capacidades antibalísticas de la UE durante reunión en París

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dio este lunes la bienvenida a la celebración en París de la primera reunión de trabajo de la Coalición Antibalística de países europeos y afirmó que la UE «debe reforzar sus capacidades» en este ámbito.

Costa se pronunció así en un mensaje en redes sociales con motivo de su participación en la citada reunión celebrada en el Ministerio francés de Exteriores, donde asistió en representación de la Unión Europea junto a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

«Los misiles balísticos representan una amenaza creciente para nuestra seguridad. Europa debe reforzar sus capacidades de defensa en este ámbito, aprovechando también la experiencia de Ucrania», dijo Costa.

La Coalición Antibalística de países europeos, entre los que se encuentra España, celebró este primer encuentro técnico aprovechando que los países aliados de Ucrania están citados en París para celebrar también hoy una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios.

Las reuniones en París, además de aumentar la presión sobre Rusia, tienen como asunto central el fortalecimiento de la defensa antiaérea y antibalística de Ucrania.

En este sentido, Von der Leyen dijo que en París «se discutirá cómo proteger los cielos ucranianos de drones y misiles balísticos rusos», y añadió que aunque la UE ya está ofreciendo apoyo financiero a Kiev, Bruselas «puede y debe hacer más» para respaldar el «fuerte impulso militar» que ha logrado Ucrania frente a la invasión rusa, también a través de su perfil oficial en redes.

Esta primera reunión de trabajo de la Coalición Antibalística organizada por Francia busca avanzar en un proyecto europeo para desarrollar un sistema complementario de defensa aérea basado en la cooperación entre varios países y sus industrias de defensa, con una participación relevante de Ucrania y aprovechando la experiencia adquirida por sus fuerzas durante la guerra. EFE

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