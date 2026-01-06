Costa reitera la necesidad de garantías de seguridad «sólidas» para Ucrania

1 minuto

Bruselas, 6 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiteró este martes la necesidad de lograr «garantías de seguridad sólidas» para Ucrania como «elemento fundamental de una paz sólida y duradera», antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebrará hoy en París.

«En París, para una reunión clave de la Coalición de la Disposición para reafirmar nuestro apoyo a Ucrania y avanzar en las contribuciones para lograr garantías de seguridad sólidas. Estas garantías son un elemento fundamental de una paz sólida y duradera», dijo en una publicación en la red social X.

También recordó que la Unión Europea (UE) «apoyará a Ucrania en cada paso del camino para garantizar su soberanía, seguridad y prosperidad».

La Coalición de Voluntarios se reúne este martes presencialmente en París, con participación también de Estados Unidos, con el fin de concretar la «convergencia» entre europeos, ucranianos y estadounidenses sobre las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudará la guerra, y concretar así contribuciones. EFE

mas/mb/ajs