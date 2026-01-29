Costa Rica: Una economía en crecimiento con el reto de encontrar la sostenibilidad fiscal

Douglas Marín

San José, 29 ene (EFE).- La economía de Costa Rica se ha mantenido en constante crecimiento después de los efectos de la pandemia de la Covid 19 y en los últimos años ha conseguido mejorar las percepciones de las calificadoras de riesgo y otros organismos internacionales, sin embargo mantiene el reto de alcanzar la sostenibilidad de los buenos resultados fiscales recientes y de seguir disminuyendo la pobreza y el desempleo.

El informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de diciembre pasado, detalló que la economía del país centroamericano creció en 2025 en torno al 4,2 %, similar al 4,3 % de 2024.

La situación fiscal del país «ha mejorado pero para asegurar la sostenibilidad fiscal se requiere mantener un estricto apego a la regla fiscal para contener el gasto público, introducir revisiones de gasto para mejorar la eficiencia», añadió el documento.

Tras la reforma fiscal aprobada por el Congreso en 2018 las cifras del país han venido mejorando, pero el gran reto que afrontará el presidente que resulte elegido en los comicios del próximo domingo será encontrar la fórmula para que los resultados se mantengan en el tiempo.

Algunos aspirantes en las elecciones presidenciales del próximo 1 de febrero han prometido revisar la regla fiscal que limita el gasto y descongelar los aumentos salariales del sector público y de pensiones que rigen desde hace cinco años.

El próximo presidente, que asumirá el cargo el 8 de mayo, también afrontará un escenario de desaceleración económica en 2026 cuando la economía crecerá un 3,5 %, y en 2027 cuando el incremento será del 3,4 %, según las proyecciones de la OCDE.

Los aranceles de Trump

En el horizonte también surge la imposición global de aranceles ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que para Costa Rica supone un 10 % de impuesto a las exportaciones de diversos productos.

La OCDE también advirtió de que Estados Unidos tiene pendiente una investigación acerca de las tarifas de exportación de dispositivos médicos, que es el principal sector exportador del país, conformado en su mayoría por empresas estadounidenses.

«La investigación podría llevar en 2026 al incremento de tarifas para los dispositivos médicos, un sector exportador clave para Costa Rica que es altamente dependiente de la demanda en Estados Unidos», señaló la OCDE.

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, dijo en una entrevista reciente a EFE que «el sector exportador costarricense ha sido muy resiliente» y celebró un nuevo récord de las exportaciones costarricenses, «a pesar de la incertidumbre de los mercados internacionales y a pesar también de los aranceles impuestos por el Gobierno del presidente Trump».

En 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, y alcanzaron la cifra récord de 22.855 millones de dólares, según los datos oficiales.

El ministro reconoció que existe «preocupación» por la imposición de aranceles de Estados Unidos, pero enfatizó en que la estrategia ha sido conducir un diálogo «con mucha prudencia y responsabilidad».

El turismo, otro de los principales motores de la economía de Costa Rica, apenas creció un 1 % en 2025, gracias a un repunte en el último trimestre del año.

Desempleo y pobreza en números bajos

Algunos de los resultados que más ha celebrado el Gobierno del actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, es que la pobreza bajó del 18,3 % al 15,5 % de los hogares entre 2024 y 2025, y que el desempleo se ubicó en el 6,6 %.

La oposición política y economistas han matizado estas cifras al indicar que uno de los factores para la reducción del desempleo ha sido la salida de personas del mercado laboral.

El Gobierno de Chaves también ha calificado al país como «campeón mundial» por la baja inflación, que en 2025 registró un número negativo de -1,23 % y por cuarto año consecutivo se ubicó fuera de la meta del Banco Central, que es de entre un 2 % y un 4 %. EFE

