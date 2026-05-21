Costa Rica «ilusionada» con el Mundial Sub-17 en el que enfrentará a Brasil

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San José, 21 may (EFE).- El seleccionador de fútbol Sub-17 de Costa Rica, Randall Azofeifa, se mostró «ilusionado» tras conocer que su equipo enfrentará a Brasil, Tanzania e Irlanda en el Mundial de la categoría que se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre próximos.

«Estamos muy ilusionados con la oportunidad de disputar un Mundial», dijo Azofeifa en declaraciones divulgadas por la Federación Costarricense de Fútbol después de realizado el sorteo de la fase de grupos del torneo.

Azofeifa destacó que el objetivo de Costa Rica será «hacer las cosas bien» en el Mundial y que para ello llevará adelante un trabajo previo para analizar en qué puede ser más fuerte el equipo y en qué aspectos del juego tiene que mejorar para competir.

«Entendemos que no va a ser fácil. Ir a un Mundial no es sencillo, ir a competir es lo que queremos y la preparación es la que va a marcar el camino», declaró el entrenador.

Sobre los rivales en el Grupo I, Azofeifa subrayó que Brasil «nunca va a dejar de ser una potencia» y que es un reto «bonito» porque «sube la exigencia y el nivel que tenemos que presentar», mientras que de Tanzania destacó que cuenta con «jugadores rápidos, fuertes, con una técnica importante».

El seleccionador, quien durante su carrera como futbolista jugó el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001, y los Mundiales absolutos de Alemania 2006 y de Rusia 2018, se mostró confiado en que su equipo se va a comportar «de la forma adecuada» con la correcta preparación física y técnica.

La selección Sub-17 de Costa Rica realizará en junio pruebas físicas y médicas y en los siguientes meses llevará a cabo sesiones de entrenamientos como parte de la preparación para el Mundial de Catar 2026. EFE

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