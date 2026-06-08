Costa Rica acogerá temporada española de conciertos de jazz contemporáneo y música antigua

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San José, 8 jun (EFE).- Costa Rica acogerá la IV Temporada Española de Conciertos 2026 que mostrará, a lo largo del segundo semestre del año, la herencia clásica europea con las vanguardias del jazz contemporáneo, la música antigua y propuestas interdisciplinarias, informaron este lunes los organizadores.

El Centro Cultural de España en Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica indicaron que el festival pondrá en perspectiva las conexiones entre el arte de Manuel de Falla, el romanticismo de Frédéric Chopin y la genialidad de Isaac Albéniz, a través del piano de Javier Perianes.

Además, fusionará el jazz tradicional con la electrónica y el hip-hop de la mano de David Sancho Trío, y revivirá los orígenes de la ópera y la zarzuela española del siglo XVIII con el ensamble Harmonia del Parnàs con la soprano nacional Gimena Sánchez, el contratenor Lidor Mesika y la reconocida soprano española Ruth Rosique.

«En un año especialmente significativo para la cultura española, marcado por las conmemoraciones dedicadas a Manuel de Falla y Antoni Gaudí, esta temporada nos invita a redescubrir la capacidad del arte para tender puentes entre nuestras sociedades, conectar generaciones y fortalecer los vínculos históricos y humanos que unen a nuestros países», dijo en un comunicado el embajador de España en Costa Rica, Juan Ignacio Morro.

Entre otras actividades, el organista titular del templo cumbre de Barcelona, Juan de la Rubia, propondrá una experiencia mística e inmersiva que enlaza la arquitectura gótica y naturalista de Antoni Gaudí con las estructuras sonoras de Bach, Alain y Tournemire.

A la propuesta musical le acompañarán las coreografías del Taller Nacional de Danza de Costa Rica.

«Este año ofrecemos una programación extraordinaria y gratuita que democratiza el acceso a la música de altísimo nivel. Al tomar escenarios emblemáticos con propuestas que van desde el barroco hasta el jazz contemporáneo», afirmó el ministro de Cultura y Juventud costarricense, Jorge Rodríguez Vives.

Por su parte, el artista de la gaita Carlos Núñez mostrará junto a músicos costarricenses el rostro más inédito de Ludwig van Beethoven a través de sus composiciones de inspiración celta.

El gran cierre de la temporada unirá la potencia de la Filarmónica Joven de Colombia con el encanto visual de la compañía de títeres Per Poc en una propuesta única de ‘El retablo de Maese Pedro’, de Manuel de Falla y ‘El carnaval de los animales’, de Camille Saint-Saëns. EFE

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