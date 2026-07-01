Costa Rica anuncia avance de 64 % en su «megacárcel» y que uniformará a los presos

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San José, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó este miércoles que la construcción de su «megacárcel», inspirada en el modelo de El Salvador, tiene un avance del 64 % y anunció que uniformará de color naranja a los presos de ese centro penal, algo que no se hacía desde hace 50 años.

«Estoy muy contenta por el avance del proyecto. Esa cárcel va a ser una realidad muy pronto», declaró la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su conferencia de prensa semanal.

La megacárcel, llamada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), se comenzó a construir en enero pasado, tendrá una capacidad para 5.100 presos y la obra tiene un costo de unos 35 millones de dólares, según la información oficial.

El proyecto se desarrolla contiguo al centro penitenciario La Reforma, la principal cárcel del país, en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, el 70 % de los cuales son atribuidas al narcotráfico.

La presidenta conservadora de derecha Fernández expresó su deseo de organizar visitas al CACCO para que estudiantes de centros educativos de «barrios peligrosos donde hay muchachos pensando en delinquir» observen cómo viven allí los presos.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, también anunció que los presos que estarán recluidos en el CACCO vestirán uniformes color naranja que serán confeccionados por las mujeres privadas de libertad de la cárcel femenina «El buen pastor» y que las telas serán donadas por empresas privadas.

«Los uniformes cumplen con los estándares de seguridad y la normativa internacional», aseguró Aguilar, quien agregó que esta vestimenta facilitará las requisas, mejorará la identificación de los presos, brindará más seguridad y eliminará el comercio de prendas en el centro penal.

El ministros subrayó que la última vez que Costa Rica uniformó a los presos fue «hace más de 50 años» y resaltó que los uniformes representarán «orden, máxima seguridad y disciplina».

Estos uniformes los utilizarán únicamente los presos del CACCO, donde el Gobierno espera enviar a personas con perfiles de máxima seguridad.

El Gobierno también anunció que durante este año, privados de libertad que no son de máxima seguridad realizarán obras de limpieza de maleza a los lados de carreteras, limpieza de parques, playas y otros espacios públicos como parte de un plan llamado ‘Cero ocio en las cárceles’.

La presidenta Fernández, quien ha prometido mano dura contra el crimen, insistió este miércoles al Congreso para que avance en la aprobación de un paquete de leyes en materia de seguridad, entre las que sobresale una para permitir el trabajo remunerado de los presos en empresas, y que el dinero que generen se dirija a cubrir su manutención, a apoyar a sus familias, a la reparación de las víctimas y a un ahorro personal. EFE

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