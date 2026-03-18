Costa Rica anuncia cierre de su embajada en Cuba y muestra preocupación por el país

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San José, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en Cuba y expresó su «profunda preocupación» por el deterioro sostenido de los derechos humanos en la isla y el incremento de actos de represión contra sus ciudadanos.

El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco afirmó en conferencia de prensa que además de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba, también solicitaron a la cancillería de Cuba retirar al personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares. EFE

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