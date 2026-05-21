Costa Rica buscará fortalecerse como un destino competitivo mediante feria turística

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San José, 21 may (EFE).- Costa Rica buscará fortalecerse como un destino turístico competitivo a nivel global e impulsar los encadenamientos productivos con la feria Expotur, que se realizará del 27 al 29 de mayo y en la que participarán representantes de 140 empresas internacionales, informaron este jueves los organizadores.

La iniciativa, organizada por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT), con el respaldo del estatal Instituto Costarricense de Turismo (ICT), figura entre las bolsas de comercialización turística con mayor trayectoria en Latinoamérica y tiene como fin de proyectar a Costa Rica a nivel internacional, explicaron las partes en un comunicado.

«Continuamos apoyando un evento histórico con resultados tangibles a lo largo de cuatro décadas. Su evolución, con el paso de los años ha sido constante e innovadora, lo que le ha permitido ser una exitosa plataforma de negocios entre compradores de alto nivel», dijo el presidente del ICT, Marcos Borges.

El funcionarios subrayó que el evento mostrará lo más novedoso de la oferta turística costarricenses, en una vitrina internacional para destinos consolidados y emergentes.

Datos de ACOPROT indican que durante los 40 años de trayectoria, la feria ha contribuido a generar más de 2.000 millones de dólares en divisas turísticas para Costa Rica. Además, durante el 2025 el evento cerró con más de 3.000 citas de negocios y una proyección de más de 39 millones de dólares en ingresos turísticos.

Para la nueva edición, Expotur 2026 destacó la confirmación de 140 empresas compradoras internacionales especializadas, provenientes de mercados prioritarios para Costa Rica y de mercados emergentes.

«Expotur 2026 confirma no solo el interés internacional por Costa Rica, sino también la solidez de un modelo de colaboración público-privada que durante casi cuatro décadas ha fortalecido la competitividad turística del país y ha abierto oportunidades comerciales reales», expresó la presidenta de ACOPROT, Yadyra Simón.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, uno de sus mayores atractivos.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento de un 0,8 % con respecto a 2024. EFE

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