Costa Rica captura a alias Diablo, el narco más buscado del país y requerido por EE.UU.

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San José, 24 jul (EFE).- Las autoridades de Costa Rica capturaron este viernes tras un intercambio de disparos a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el narcotraficante más buscado del país, prófugo de la justicia durante 10 años y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 500.000 dólares.

«En una operación policial bastante compleja logramos detener a Alejandro Arias Monge, conocido como el Diablo, así como a dos sujetos muy importantes para la historia criminal del país como lo son alias Tan (Jonathan Pérez Méndez), que ha generado una gran cantidad de homicidios, y otro conocido como Coco Guácimo (Roney Ríos Oconitrillo), que fue dado de baja», declaró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Soto explicó que el operativo se llevó a cabo en la localidad de Sarapiquí, provincia de Heredia, en el este del país, y que se logró la captura de Diablo y Tan después de un intercambio de disparos en el que falleció Ríos Oconitrillo.

Además, cinco oficiales resultaron heridos, de los cuales cuatro se encuentran estables y uno en condición delicada.

En la propiedad donde se llevó a cabo el operativo los oficiales encontraron 5 fusiles de guerra de alto calibre FAL y AK-47, 3 pistolas y drones que eran utilizados para vigilar el sitio.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, destacó el trabajo del Poder Judicial a través del OIJ y la Fiscalía de Crimen Organizado para llevar a cabo estas detenciones y lamentó que cinco oficiales resultaran heridos.

¿Quiénes son Diablo y Tan?

En abril de 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera ubicar o capturar a Diablo, a quien las autoridades judiciales de Costa Rica atribuyen ser el líder de un grupo internacional dedicado a actividades de narcotráfico, robo, homicidios por sicarios y legitimación de capitales.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos también atribuye a Arias Monge haber conspirado con organizaciones narcotraficantes para transportar cargamentos de cocaína procedentes de Colombia.

Diablo era buscado por las autoridades costarricenses desde hace 10 años tras ausentarse de un juicio por homicidio y en la actualidad acumula numerosas causas por delitos de narcotráfico y homicidio.

Las autoridades sospechaban que se escondía en zonas montañosas fronterizas con Nicaragua y que incluso podía esconderse del lado nicaragüense.

A la organización narcotraficante de este hombre se le atribuyen unos 100 asesinatos, crímenes en los que ejercía un rol principal alias Tan, considerado por las autoridades como uno de los principales sicarios del país.

Por su parte, el fallecido Coco Guácimo habría sido el encargado de llevar a cabo la operación de la red narcotraficante de Diablo a nivel local en diversos puntos de Costa Rica, especialmente en comunidades costeras del Caribe y el Pacífico.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios, lo que las autoridades judiciales han atribuido en más de un 60 % a rencillas entre grupos narcotraficantes, entre estos el grupo de Diablo.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022.

En 2024 este país registró 880 homicidios y en 2025 fueron 873, para una tasa de 16,8 por cada 100.000 habitantes, según los datos del OIJ.

De acuerdo con las cifras del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020. EFE

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(foto) (vídeo)