Costa Rica captura al dirigente de un equipo de fútbol acusado de narcotráfico en EEUU

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Las autoridades de Costa Rica arrestaron este miércoles a un presunto narcotraficante colombiano, presidente de un equipo de fútbol local, requerido en extradición por Estados Unidos donde lo acusan de traficar cocaína, informó el organismo judicial.

El capturado es el presidente del club Municipal Liberia de la primera división, Wilder Eusse Osorio, colombiano nacionalizado costarricense y que tiene cargos en un tribunal de Texas por «traficar» cocaína.

Osorio está «involucrando con una organización transnacional para traficar y distribuir droga» en Costa Rica y «con destino final hacia los Estados Unidos», dijo en un video en X el director general del organismo de investigación judicial, Michael Soto.

Explicó que están «trabajando muy fuertemente» con la oficina antidrogas estadounidense para «detener una serie de personas que estarían siendo extraditadas hacia los Estados Unidos».

El detenido fue judicializado para empezar el proceso de extradición, luego de que una reforma legal de 2025 autorizara que nacionales sean juzgados por los países que los requieran.

La Federación Costarricense de Fútbol dijo en un comunicado que realizó ajustes a los procesos de licenciamiento y control financiero para fortalecer «los mecanismos de supervisión dentro del fútbol nacional».

Además, en junio remitieron dos prevenciones: una al club y otro a la empresa administradora que preside Eusse Osorio debido a «inconsistencias en la información financiera y legal presentada».

El Municipal Liberia fue eliminado en las semifinales del torneo de Clausura por el popular Saprissa, quien perdió la final con el actual monarca Club Sport Herediano.

El pasado 20 de marzo se realizó la primera extradición de Costa Rica a Estados Unidos cuando enviaron al exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense Celso Gamboa, también acusado de narcotráfico.

Gamboa, sancionado por el Tesoro estadounidense, fue extraditado junto con su supuesto socio, Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Gamboa niega señalamientos de que él y López Vega lavaban sus ganancias del narcotráfico, también por medio de un equipo de fútbol de segunda división, y los atribuye a maniobras de capos presos en Estados Unidos para obtener rebajas de penas.

El territorio centroamericano es utilizado como puente de la cocaína procedente sobre todo de Colombia y que es enviada a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.

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