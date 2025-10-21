Costa Rica celebra la elección de la primera ministra en Japón y confía en estrechar lazos

1 minuto

San José, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica celebró este martes la elección de Takaichi Sanae como primera ministra de Japón y expresó su compromiso de continuar fortaleciendo lo vínculos bilaterales en diversas áreas.

«El Gobierno de Costa Rica expresa su más cálida felicitación al Gobierno y pueblo del Japón por la elección de la primera ministra, Takaichi Sanae. Costa Rica celebra esta elección, realizada por el Parlamento, que posiciona a una mujer por primera vez en tan alto cargo», indica un pronunciamiento de la Cancillería costarricense.

Costa Rica también expresó su «firme compromiso de continuar fortaleciendo los tradicionales lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones, así como de seguir promoviendo iniciativas conjuntas en el marco del respeto mutuo, el multilateralismo y los valores democráticos compartidos».

Además, el Gobierno costarricense envió sus «mejores deseos de éxito» a la primera ministra en el ejercicio de sus funciones y manifestó su «anhelo por el bienestar y la prosperidad del pueblo japonés».

Takaichi se convirtió este martes en primera ministra del país asiático, después de hacerse con la victoria en la votación parlamentaria y en sustitución de Shigeru Ishiba, quien anunció su dimisión en septiembre, tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder. EFE

