Costa Rica competirá en los Goya con un drama sobre la vida de una joven de 15 años

San José, 8 sep (EFE).- Costa Rica competirá en los Premios Goya de 2026 con la película ‘La piel del agua’, la cual narra las vivencias de una joven de 15 años tras una enfermedad grave de su madre, los problemas con su padre y la experiencia del primer amor.

La película, dirigida por Patricia Velásquez, fue seleccionada por el Consejo de Cinematografía y Audiovisual para representar al país en la edición 40 de los Premios Goya, informó este lunes en un comunicado el Centro de Cine del Ministerio de Cultura de Costa Rica.

El filme muestra la historia de Camila, de 15 años de edad, cuya madre, con quien la une una relación muy cercana, sufre un accidente de tránsito que la deja en coma. Desde ese momento, Camila se ve obligada a vivir con su papá y su nueva familia, con quienes prácticamente no tiene relación.

La joven conoce a Diego, su primer amor, e intenta refugiarse en él, pero todo en él es caótico. Camila atraviesa sus días con el único deseo de que su mamá se recupere y que la vida vuelva a ser como antes, indica la sinópsis de la película.

«Ser seleccionada como candidata a los Premios Goya representa para mí un honor inmenso y una profunda emoción. Es un reconocimiento que va más allá de lo personal, es un reflejo del esfuerzo, la pasión y el compromiso de todo un equipo que creyó en esta historia desde el inicio», dijo la directora Velásquez en un comunicado.

La directora afirmó que la selección de la película le llena de gratitud y le impulsa a «seguir creando desde lo que me mueve y conmueve».

La gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero de 2026 en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum de la ciudad. EFE

