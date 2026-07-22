Costa Rica competirá en Santo Domingo 2026 con el objetivo de superar su marca de medallas

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San José, 22 jul (EFE).- Costa Rica participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una delegación de 268 deportistas en 28 disciplinas con el objetivo de superar la cosecha de medallas de la edición de El Salvador 2023.

Costa Rica afrontará estos juegos con la motivación de superar sus propios registros, luego de conseguir en San Salvador 2023 33 medallas (4 oros, 9 platas y 20 bronces), la mejor participación del país en este certamen, informó el Comité Olímpico Nacional.

«Hemos conformado un equipo con enormes condiciones competitivas y con el objetivo de continuar posicionando a Costa Rica entre las principales delegaciones de la región», declaró el presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez.

«Cada atleta que vestirá nuestros colores llega con el mérito de haber superado exigentes procesos de clasificación y con el compromiso de representar al país con excelencia y orgullo», agregó.

La jugadora de rugby, Cheryl Briden, y el nadador de aguas abiertas, Jeison Rojas, serán los abanderados de la delegación costarricense, al ser considerados por el Comité Olímpico Nacional como símbolos de esfuerzo, perseverancia y valores olímpicos.

Entre las principales figuras de Costa Rica en Santo Domingo 2026 destaca la taekwondista Neshy Lee Lindo Álvarez, quien llega para defender el oro conseguido en San Salvador 2023 en la categoría de 57 kilogramos.

Además, las velocistas Andrea Vargas en los 100 metros con vallas, y Daniela Rojas en los 400 metros con vallas, quienes ganaron bronce en la edición anterior y aspiran a mejorar ese resultado.

«Santo Domingo será una oportunidad invaluable para seguir consolidando el crecimiento del deporte nacional», afirmó el directivo.

«Más allá de los resultados, estos Juegos permitirán que nuestros atletas continúen acumulando experiencia internacional y fortalezcan su preparación de cara a los grandes retos del ciclo olímpico», puntualizó Núñez. EFE

dmm/hbr

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