Costa Rica confirma circulación de la variante K de influenza y pide reforzar cuidados

2 minutos

San José, 15 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este lunes la circulación de la nueva variante de la influenza A H3N2 subtipo K y pidió a la población reforzar los cuidados preventivos.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) anunció la circulación del virus identificado desde el 14 de octubre, a partir del análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre. Hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.

«Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A H3N2 suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores», cita el comunicado de prensa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto, mientras que la variante de influenza A H3N2 subtipo K ya ha sido identificada en varios países del mundo.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población a reforzar los cuidados durante este periodo, especialmente en espacios con alta concentración de personas como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, evitar aglomeraciones, sobre todo con niños pequeños y adultos mayores, mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y preferir actividades al aire libre o en lugares ventilados. EFE

