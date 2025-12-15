The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Costa Rica confirma circulación de la variante K de influenza y pide reforzar cuidados

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San José, 15 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este lunes la circulación de la nueva variante de la influenza A H3N2 subtipo K y pidió a la población reforzar los cuidados preventivos.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) anunció la circulación del virus identificado desde el 14 de octubre, a partir del análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre. Hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.

«Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A H3N2 suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores», cita el comunicado de prensa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto, mientras que la variante de influenza A H3N2 subtipo K ya ha sido identificada en varios países del mundo.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población a reforzar los cuidados durante este periodo, especialmente en espacios con alta concentración de personas como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, evitar aglomeraciones, sobre todo con niños pequeños y adultos mayores, mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y preferir actividades al aire libre o en lugares ventilados. EFE

mjb/dmm/adl/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR