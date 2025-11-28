Costa Rica destaca trabajo antidrogas de EEUU tras decomiso de 4,4 toneladas de cocaína

3 minutos

San José, 28 nov (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, celebró este viernes el trabajo y la cooperación que realiza Estados Unidos en los océanos en la lucha contra el narcotráfico, luego de que en una operación conjunta se decomisaron alrededor de 4,4 toneladas de cocaína.

Con respecto a la participación de Estados Unidos en Costa Rica y en el Caribe, Chaves señaló que le da una «gran bienvenida. No solo las apoyo, las agradezco, las reconozco y digo que era hora de que nos tomáramos este tema de manera seria», en una conferencia de prensa en la que las autoridades presentaron parte de la droga decomisada.

Costa Rica mantiene desde hace años un convenio con Estados Unidos de patrullaje conjunto en los océanos en contra del narcotráfico, y el más reciente golpe, anunciado el jueves, significó el decomiso de 4,4 toneladas de cocaína que eran transportadas por el Pacífico costarricense en una embarcación tripulada por dos colombianos identificados con los apellidos Moreno y Hernández, quienes están arrestados.

Estados Unidos es «una nación hermana, amiga y aliada de Costa Rica» con la cual «estamos dando esta batalla conjunta», expresó Chaves.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que según las investigaciones la droga pertenecía al Cartel del Golfo de Urabá, Colombia, que «integran exmiembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)».

Según el Gobierno costarricense, este es el mayor decomiso de cocaína que se ha hecho en aguas costarricenses y uno de los más grandes en la historia del país.

El jueves las autoridades costarricenses informaron del decomiso realizado a 170 millas de la localidad costera de Golfito, provincia de Puntarenas (sur), en una operación conjunta en la que participaron Guardacostas de Estados Unidos, la DEA y la Policía de Control de Drogas costarricense.

Los dos colombianos detenidos en la embarcación enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga hasta con 20 años de prisión.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha visto un fuerte crecimiento en la cantidad de homicidios, lo cual es atribuido por las autoridades en un 70 % a las rencillas entre grupos narcotraficantes.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022; mientras que en 2024 fue de 880 homicidios, la segunda cifra más alta para una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para 2025, las autoridades proyectan una cifra similar a la de 2024.

Las autoridades costarricenses también desarticularon este año el ‘Cartel del Caribe Sur’, considerado el primer cartel narcotraficante del país, y tras la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, hay cerca de una decena de supuestos narcotraficantes en proceso de extradición a Estados Unidos. EFE

