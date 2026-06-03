Costa Rica dice que recibió una alerta de un supuesto plan para atentar contra la presidenta

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El gobierno de Costa Rica aseguró el martes haber recibido información sobre un supuesto plan para atentar contra la presidenta, Laura Fernández, que se estaría fraguando desde una cárcel.

Fernández asumió la presidencia en mayo pasado con la promesa de aplicar mano dura contra las organizaciones de narcotráfico, a las que vincula con el aumento de la criminalidad en el país que fue considerado por décadas como uno de los más seguros de la región.

El Ministerio de Justicia y Paz, en un mensaje enviado a la prensa, dijo que recibió el reporte de una unidad de inteligencia policial sobre el supuesto complot contra la mandataria por el grupo narcotraficante Los Lara.

«Ante las reiteradas consultas relacionadas con versiones que circulan sobre un supuesto plan para atentar contra» la presidenta, la cartera «efectivamente recibió un reporte», pero «se abstendrá de emitir comentarios», indicó a El Observador y otros medios.

Más temprano, la prensa local difundió un documento del ministerio en el que refiere que una «fuente confidencial (…) habría escuchado» a dos líderes de la banda presos planificar el atentado.

Fernández sustituyó a su mentor Rodrigo Chaves, cuyo gobierno denunció en enero pasado un presunto plan para atentar contra la vida del entonces presidente, pero las autoridades nunca ofrecieron pruebas concretas de la trama.

La principal sospechosa era una activista de derechos humanos, crítica de Chaves en redes sociales, que calificó el caso como una «vil patraña».

Siete de cada diez asesinatos están ligados al narcotráfico en Costa Rica, donde la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019.

Fernández no descarta aplicar algunas medidas de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a quien admira.

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