Costa Rica dice que respeta los derechos laborales tras imposición de aranceles de EE.UU.

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San José, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este viernes que respeta los derechos laborales y el comercio internacional basado en reglas, luego de que Estados Unidos impusiera un arancel el 12,5% a varias de sus importaciones, junto con otros 60 países, por realizar esfuerzos «insuficientes» para combatir el trabajo forzoso.

Costa Rica «es reconocido por su compromiso con un comercio internacional basado en reglas claras y el respeto a los derechos laborales», afirmó en un comunicado la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

La funcionaria aseguró que seguirá trabajando con el sector productivo local y con Estados Unidos para «mejorar el acceso de los productos nacionales y promover el libre comercio entre ambos países».

En el caso de Costa Rica, Estados Unidos aplicará un arancel del 12,5 % a determinados bienes de exportación, manteniendo las exclusiones al café, piña, banano, jugo de naranja, esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados, detalló el Ministerio de Comercio Exterior costarricense.

La Administración de Donald Trump anunció el jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso», una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.

La medida, que representan una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025, afecta en América Latina a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12,5 %.

A la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 % mientras que también figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. EFE

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