Costa Rica entrega a EE.UU. a ciudadano colombiano supuesto miembro del Clan del Golfo

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San José, 23 jul (EFE).- Las autoridades de Costa Rica entregaron este jueves a Estados Unidos al ciudadano colombiano John Céspedes Yanes, acusado de ejercer roles de coordinación y dirección dentro de la organización narcotraficante colombiana conocida como El Clan del Golfo.

La Fiscalía costarricense explicó que la extradición se ejecutó luego de un trabajo de coordinación con la Administración para el Control de Drogas o DEA de los Estados Unidos, en respuesta a una acusación formulada por la Corte Federal para el Distrito Este de Texas.

«De acuerdo con la investigación desarrollada por las autoridades estadounidenses, al imputado se le atribuye un rol de dirección y coordinación dentro del Clan del Golfo, una organización internacional dedicada al tráfico de drogas, la cual habría operado, al menos desde el 2008, entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica», detalló la Fiscalía costarricense.

Céspedes estaba encarcelado en Costa Rica cumpliendo una condena de nueve años de prisión por posesión, almacenamiento y transporte de drogas.

Una vez que sea juzgado en Estados Unidos, el colombiano deberá regresar a Costa Rica para terminar de cumplir la condena restante, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía destacó que la cooperación jurídica internacional es una herramienta fundamental para combatir la delincuencia organizada transnacional y que «la coordinación permanente con autoridades de otros países fortalece la persecución penal, evita la impunidad y contribuye a enfrentar de manera conjunta las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales».

En Costa Rica, país que no tiene Ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico para las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad en los últimos años, e incluso el Organismo de Investigación Judicial ha denunciado que el país funciona como una especie de «hub» de organizaciones narcotraficantes.

Para combatir el narcotráfico el Congreso aprobó en mayo de 2025 una reforma a un artículo de la Constitución Política para levantar la prohibición de extradición de nacionales, incluidos los extranjeros naturalizados, quienes, según las autoridades, en muchos casos obtenían la nacionalidad de manera irregular con el fin de evitar una eventual extradición.

Según datos del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020. EFE

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