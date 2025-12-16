Costa Rica espera que TLC con Israel abra oportunidades comerciales y de innovación

San José, 16 dic (EFE).- Costa Rica espera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Israel abra oportunidades comerciales para diversos productos y además para inversiones de alta tecnología que impulsen la innovación y una economía cada vez más digitalizada.

Así lo afirmó el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, en una entrevista con EFE, en la que destacó que Israel «no es un socio como cualquier otro» debido a que se trata de «un líder mundial en innovación y tecnología».

El TLC «es un instrumento comercial que nos generará oportunidades de negocio, de inversión, de generación de empleo y un nuevo mercado muy sofisticado, con un altísimo poder de compra, una economía moderna, avanzada a nivel mundial en servicios digitales, semiconductores, nuevas tecnologías e innovación, y vemos que de aquí vamos a sacar muchísimo provecho», declaró el ministro.

Costa Rica e Israel cerraron en noviembre pasado las negociaciones lanzadas en 2023, y suscribieron el TLC el pasado 8 de diciembre. El acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso costarricense antes de su entrada en vigor.

Datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica indican que durante el último decenio el comercio total de bienes entre ambos países fue de 49 millones de dólares en promedio anual, con un crecimiento anual medio de 8,7 %.

«Israel es un líder mundial en innovación y tecnología. Es un país que ha implementado e impulsado tecnologías que ningún otro país tiene para el cultivo y el riego en el sector agrícola. Es un país árido donde el recurso hídrico escasea. Desalinizan agua e inventaron el riego por goteo. Son tecnologías que podemos implementar a través de la cooperación y que podemos importar», dijo Tovar.

El ministro subrayó la importancia del TLC con Israel para atraer inversiones de alta tecnología y abrir un mercado para productos agrícolas costarricenses como el banano, el azúcar, la piña, el cacao, la papaya y hasta para carne certificad kosher.

«Es un acuerdo que nos va a permitir avanzar en esta trayectoria hacia convertirnos en una economía de servicios digitales más sofisticados; en software, ciberseguridad, servicios financieros, semiconductores y dispositivos médicos», expresó Tovar.

Según el ministro, el TLC es un instrumento que brinda seguridad jurídica y que estimula el arribo de inversión con reglas claras al inversionista.

«Esperamos que la inversión de Israel pueda dispararse usando a Costa Rica como una plataforma para la región», manifestó. EFE

