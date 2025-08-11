Costa Rica expresa su preocupación por decisión de Israel de tomar control militar de Gaza

The Swiss voice in the world since 1935

San José, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este lunes su preocupación por la decisión de Israel de tomar el control militar de Gaza e hizo un llamado a respetar y proteger el derecho internacional humanitario en esta zona en conflicto.

«En el complejo contexto de tensión y conflicto, Costa Rica expresa su grave preocupación ante la reciente decisión de Israel de tomar el control militar de Gaza, como parte de la estrategia de intensificación de las medidas contra las acciones del grupo Hamás», indica un comunicado de la Cancillería costarricense.

El pronunciamiento recuerda que toda actuación, incluso en situaciones de conflicto o guerra, «debe estar sometida a los principios, normas y garantías establecidos en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario».

En ese sentido, el Gobierno costarricense recalcó que se debe hacer «especial énfasis en la protección de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y la necesidad urgente de permitir el ingreso sin obstáculos de ayuda humanitaria a la zona en conflicto».

Costa Rica también reiteró «su condena vehemente a todas las acciones terroristas del grupo Hamás y a que los civiles sean usados como escudos humanos», ya que esto constituye «una flagrante violación al derecho humanitario».

El Gobierno costarricense hizo además un llamado a «la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes» y exhorta a todas las partes en el conflicto a «redoblar esfuerzos para evitar una escalada que solo puede traer más sufrimiento y más violencia».

El pasado viernes, el gabinete de seguridad israelí -responsable de las decisiones sobre la ofensiva en Gaza- aprobó la ocupación de la ciudad de Gaza, propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu. En la urbe viven entre 800.000 y un millón de palestinos, de acuerdo con medios árabes. EFE

