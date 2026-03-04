Costa Rica extradita a EE.UU. a un sirio requerido por el delito de tráfico de personas

1 minuto

San José, 4 mar (EFE).- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica extraditó este miércoles a un hombre de nacionalidad siria, de 39 años, requerido por Estados Unidos por el presunto delito de tráfico de personas.

Según el reporte el OIJ, el sujeto identificado con el apellido Maklad, habría sido detenido en primera instancia en mayo del año pasado cuando presuntamente intentó ingresar a Costa Rica de manera irregular por la frontera con Nicaragua.

Posteriormente, fue detenido en agosto de 2025 por los agentes de Interpol en San José, luego de que se corroboró que pesaba en su contra una alerta roja internacional.

«De acuerdo con la información judicial, el masculino es requerido por Estados Unidos por el aparente delito de tráfico de personas, hechos que habrían ocurrido entre los años 2022 y 2025», explicó el jefe de la oficina de Interpol-OIJ, Osvaldo Ramírez.

Tras las coordinaciones con la embajada de Estados Unidos en Costa Rica y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, los agentes entregaron a Maklad a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto Juan Santamaría .EFE

