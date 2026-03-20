Costa Rica extradita a EEUU al exministro y exmagistrado Celso Gamboa por narcotráfico

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San José, 20 mar (EFE).- Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes a Estados Unidos al exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa y a su supuesto socio Edwin López, contra quienes hay cargos de narcotráfico y asociación ilícita.

Los primeros nacionales que Costa Rica extradita en su historia tras una reforma constitucional aprobada en mayo pasado, fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en un avión de la DEA que despegó a las 8.54 hora local (14.54 GMT) desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, con destino a Texas, Estados Unidos. EFE

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