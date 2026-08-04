Costa Rica lanza guía contra la trata y explotación sexual de menores en el turismo

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San José, 4 ago (EFE).- Costa Rica lanzó una guía preventiva contra la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad dirigida al turismo, para que los actores de este sector primordial de la economía nacional tengan la «capacidad de convertirse en una primera línea de protección» de esta población vulnerable.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó este martes que la guía fue lanzada el lunes en el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas.

La guía fue desarrollada junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Costa Rica y con el apoyo financiero del Gobierno del Reino Unido a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO).

«Cada niña, niño y adolescente merece crecer en entornos seguros y cada persona que forma parte de los múltiples encadenamientos turísticos tiene el poder de contribuir a esa protección de manera conjunta, observando, previniendo, denunciando y actuando con responsabilidad», afirmó el director de Competitividad y Sostenibilidad Turística del ICT, Gustavo Alvarado.

El objetivo de la herramienta es ofrecer al personal del sector turismo información clara, práctica y contextualizada para fortalecer la prevención, detección y reporte de situaciones de trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes asociadas a viajes y turismo.

El documento digital e interactivo incluye conceptos clave, indicadores de alerta, un semáforo de actuación, el marco legal vigente, responsabilidades de las empresas adheridas al Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial asociada a Viajes y Turismo y orientaciones paso a paso para activar los mecanismos internos.

«El sector turismo representa un aliado estratégico en la prevención, detección y denuncia de la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Cada hotel, agencia de viajes, operador turístico, guía o empresa del sector tiene la capacidad de convertirse en una primera línea de protección», declaró el jefe de Misión de la OIM en Costa Rica, René Celaya.

Celaya agregó que cada persona capacitada y mediante la utilización de la guía «puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la protección de una persona en riesgo».

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes que alberga al 5 % de la biodiversidad del planeta, y que cada año recibe alrededor de 3 millones de turistas. EFE

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